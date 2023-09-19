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        Boyabat'ta Gaziler Günü kutlandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:11
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        Boyabat'ta Gaziler Günü kutlandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önündeki tören, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Rabia Alıç Demirel, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Törene, Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Coşar'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çağrı Alperen, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş ve diğer ilgililer katıldı.

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