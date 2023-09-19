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        Sinop'ta tarihi Kuşüzümü Konağı'nın restorasyonunda sona gelindi

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, restorasyonu süren Tarihi Kuşüzümü Konağı çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:42
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        Sinop'ta tarihi Kuşüzümü Konağı'nın restorasyonunda sona gelindi
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        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, restorasyonu süren Tarihi Kuşüzümü Konağı çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

        Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Tuzcular Caddesi'nde bulunan tarihi Kuşüzümü Konağı'nda restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.

        Çalışmalar tamamlandığında Keten Müzesi olarak hizmet verecek tarihi konağın turistlerin uğrak noktaları arasında yer alacağına inandığını aktaran Maviş, "Sinop'un bir değerini daha ihya etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşüzümü Konağı'nda restorasyon çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı. Tarihi konak inşallah yakın zamanda hemşerilerimize hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

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