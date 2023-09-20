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        Ayancık'ta farklı yaş gruplarında Kur'an kursları açıldı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesinde Kur'an kursları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:56 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:58
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        Ayancık'ta farklı yaş gruplarında Kur'an kursları açıldı
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesinde Kur'an kursları açıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ayancık'ta farklı yaş gruplarında öğrenciler de ders başı yaptı.

        Bu yıl Ayancık Müftülüğü bünyesinde 4-6 yaş, 7-10 yaş ve yetişkin kadınlar olmak üzere üç ayrı kategoride Kur'an kursu düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak, kurslarda çocuklara okul ödevlerini yapabilme imkanı sağladıklarını belirterek, "7-10 yaş kategorisindeki kurslar büyük önem arz ediyor. Bu kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra değerler eğitimi de veriliyor. Aynı zamanda bu kurslarda çocuklara okul ödevlerini de yapabilme imkanı veriliyor. Kurslara kayıt olan çocuklarımıza kursa her gün gelmelerini şart koşmuyoruz. Çocuklar haftanın istedikleri günü kursa katılabilecekler." dedi.

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