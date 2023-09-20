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        Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:34
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        Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, "FETÖ'ye üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir hükümlünün yakalandığı belirtildi.

        Firari hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine konulduğu kaydedildi.

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