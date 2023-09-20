Sinop'tan kısa kısa
Gerze ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Gerze ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çarşı Mahallesi'ndeki kavşakta 34 GPH 711 plakalı otomobil ile F.E. iradesindeki 57 ABD 663 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü F.E, sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Otomatik bariyerin çarptığı kadın yaralandı
Sinop'ta site bahçesinden üç tekerlekli motosikletle çıkmaya çalışırken otomatik bariyerin çarptığı kadın yaralandı.
Sarabil Caddesi'nde S.K isimli kadın evinin bulunduğu sitenin bahçesinden üç tekerlekli motosikletiyle çıkmaya çalıştı.
Otomatik bariyerin çarpması sonucu kontrolden çıkan motosiklet, başka bir araca çarparak düştü.
Bariyerin çenesine çarpması sonucu yaralanan kadın, çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.