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        Gerze'de ahilik geleneği esnaf duası yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde ahilik geleneği olan cuma günleri pazar esnafı duası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:36
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        Gerze'de ahilik geleneği esnaf duası yapıldı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde ahilik geleneği olan cuma günleri pazar esnafı duası gerçekleştirildi.

        Pazar yeri mevkisinde İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından yapılan ahilik duasına esnaf katıldı.

        Esnafın vatandaşlarla hayırlı ve bereketli kazanç için dua ettiği etkinliğe ilçe sakinleri de eşlik etti.

        Duaya Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Altunel de katıldı.

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