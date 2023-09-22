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        Sinop'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:10
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        Sinop'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü Türkiye" vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

        Ailenin toplumun kilit taşı, mayası, Türk milletinin en mukaddes ocağı olduğuna işaret eden Özarslan, "Aile, aydınlık nesillerin anahtarı, millet varlığımızın temeli ve asli dayanağıdır. Hayat boyu sahip olacağımız akıl ve ahlak temellerinin atıldığı, ruhlarımızın manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvamızdır." ifadesini kullandı.

        Tarihe bakıldığında büyük devletlerin aileye çok büyük önem verdiğinin görüldüğünü dile getiren Özarslan, "Bir şaheserin meydana getirilmesinde o eseri ortaya çıkaran kişiler ve kullanılan malzeme ne kadar önemli ise bir milletin doğuşu ve varoluşunda da aile o derece önemli ve gereklidir. Bu sebeple aile bağları çözülmüş, aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin, ne kadar müreffeh olursa olsun ayakta kalması mümkün değildir." dedi.

        Özarslan, "Güçlü aile güçlü toplum" anlayışıyla ailelerin sosyal sorunlarının tespiti ve çözümü, aile bağlarını güçlendirilerek sağlam temellere dayandırılması ve sosyal refahın artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Aile yapısının güçlenmesi konusunda medyadan akademiye, polisten öğretmene kadar hepimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Aile kurumuna sahip çıkmak demek, bir milletin kendi geleceğine de sahip çıkması demektir." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş de çalıştayda aile yapısının korunması, eşitlik ve adalet, sosyal kalkınma ve refah, hayat boyu gelişim ve öğrenme gibi konuları ele alarak sorunlar ve çözüm önerileri ile aile odaklı sosyal hizmet modelini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

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