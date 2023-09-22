"Astoria Grande" kruvaziyeri bu sezon 12'nci kez Sinop'a geldi Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", Sinop Limanı'na geldi.

Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", Sinop Limanı'na geldi.

İzmir Çeşme Limanı'ndan hareket eden ve 1008 yolcuyla bu sezon 12. kez Sinop'a gelen "Astoria Grande", turizm acentesi görevlileri tarafından karşılandı.

Limanda gemiden inen yolcular, kentte tarihi ve turistik yerleri gezecek.

193 metre boyunda, 441 mürettebatı bulunan "Astoria Grande"nin, Sinop'un ardından Rusya'nın Soçi Limanı'na gideceği öğrenildi.