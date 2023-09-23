Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'tan kısa kısa

        Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'tan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boyabat'ta bir evde ve araçta arama yaptı.

        Aramada 27 bin boş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 bin 100 doldurulmuş makaron,17,7 kilogram tütün ve elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirdi.

        Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

        - Jandarmadan "anız yakılmaması" uyarısı

        Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yangına sebep olabileceği nedeniyle anız yakılmaması uyarısında bulunuldu.

        Hava sıcaklıkları ve düşük nem oranının yangın riskini artırması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman ve mesire alanlarında denetimleri artırdı.

        Ekipler, vatandaşlara, çevreye verdiği zarar konusunda bilgilendirerek anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Yabancı turistler yüzde 20 daha fazla harcadı
        Yabancı turistler yüzde 20 daha fazla harcadı
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını süslüyordu! Engelli temizlik görevlisi artık resim öğretmeni
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını süslüyordu! Engelli temizlik görevlisi artık resim öğretmeni
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Asteroit parçası taşıyan kapsül Dünya'ya yaklaşıyor: Yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunabilir
        Asteroit parçası taşıyan kapsül Dünya'ya yaklaşıyor: Yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunabilir
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Gerze'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık toplantısı yapıldı
        Gerze'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık toplantısı yapıldı
        Anız yakarken alev alan ev zarar gördü
        Anız yakarken alev alan ev zarar gördü
        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu sezon 12'nci kez Sinop'a geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu sezon 12'nci kez Sinop'a geldi
        Sinop'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Sinop'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Gerze'de ahilik geleneği esnaf duası yapıldı
        Gerze'de ahilik geleneği esnaf duası yapıldı
        İklim değişikliği balıkları da olumsuz etkiledi
        İklim değişikliği balıkları da olumsuz etkiledi