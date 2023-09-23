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        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:19
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        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        H.Ç. idaresindeki 57 FA 155 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde E.A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Motosiklet sürücüsü E.A. ile yanında bulunan R.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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