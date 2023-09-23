Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Giriş: 23.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:19
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki 57 FA 155 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde E.A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü E.A. ile yanında bulunan R.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.