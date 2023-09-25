Yıkılan Hanımeli Çarşısı esnafı kadınlar yeni yer istiyor

Sinop Meydan Projesi kapsamında üç yıl önce yıkılan Hanımeli Çarşısı'nın esnafı kadınlar, yeni yer talebinde bulundu.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nce 2011 yılında hayata geçirilen ve kadınların el emeklerini satışa sunduğu Hanımeli Çarşısı üç yıl önce Meydan Projesi kapsamında yıkıldı.

Daha önce çarşıda satış yapan kadınlar, şimdi seyyar olarak şehrin belirli noktalarında tezgah açıp el emeklerini satmayı sürdürüyor.

Hanımeli Çarşısı esnaflarından 72 yaşındaki Zehra Öztürk, Meydan Projesi'nin devam ettiğini, yetkililerin kendilerine satış yapabilmeleri için yeni bir yer göstermelerini istediklerini söyledi.

Öztürk, "Çarşıda, yaptığımız el işlerimizi satıyorduk. Ürünlerimizi yeniden çarşı ortamında satmak istiyoruz." dedi.

Kadın esnaflardan Şener Türkoğlu da "Üç yıldır kendi imkanlarımızla seyyar olarak her sabah açtığımız tezgahlarda ürünlerimizi sergiliyoruz. Akşam toplayıp tekrar evimize gidiyoruz. İki çocuk okuttum. Yaptığım el işi evimin bütçesine katkısı oluyor. Burada çok güzel arkadaşlık bağları oluşturduk. Hepimiz her konuda birbirimize destek oluyoruz." diye konuştu.

Güler Düşkün de, "El işlerimi, evime katkı amacıyla severek yapıyorum. Sabırsızlıkla iş yerimizin yeniden yapılmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sinop Belediye Başkan Vekili Önder Serdar Öztürk de Meydan Projesi'nin TOKİ tarafından tamamlanarak Belediyeye teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Öztürk, "Teslim ne zaman olur bilemiyoruz. Belediye olarak, proje kapsamında yıkılan Hanımeli Çarşısı esnaflarıyla meydanın belediyeye devrinden sonra bir araya gelerek bir değerlendirme yapmayı planlıyoruz." dedi.