Sinop HEM bu eğitim öğretim yılında 247 alanda kurs açacak Sinop Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 247 alanda kurs açmayı planladıklarını bildirdi.

Sinop Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 247 alanda kurs açmayı planladıklarını bildirdi.

Altun, AA muhabirine, yeni dönemde kayıtların tamamlanmasıyla kursların 2 Ekim'den itibaren başlayacağını söyledi.

Bu eğitim öğretim yılında bakanlığın belirlediği 3 bin 771 farklı kurstan Sinop HEM olarak 247 alanda kurs açmayı planladıklarını belirten Altun, "Bugüne kadar müdürlüğümüze başvuru yapan kursiyer sayısı 6 bin 696. Bundan henüz 300'ünün başvurusu onaylanmış. Onay süreci devam ediyor. Ayrıca çeşitli branşlarda 250 usta öğreticinin de başvurusu mevcut. İlerleyen günlerde bu sayı daha da artabilir." dedi.

Kursiyer sayısının artmasıyla kurs çeşitliliği ve usta öğretici sayısını da artırmayı hedeflediklerini dile getiren Altun, "Son zamanlarda işaret dili kursuna yoğun ilgi var. Bunun yanı sıra giyim, el sanatları kurslarına da ilgi oldukça fazla. Bazı kurslara başvuru olmasına rağmen girecek öğretmen başvurusu olmadığı için bu alanda kurs açamıyoruz. Özellikle yoga, step, aerobik, yüzme gibi kurslara ilgi var fakat kurs öğretmeni olmadığı için kursları açma şansımız da maalesef olmuyor." ifadesini kullandı.

Altun, bu yıl ilk kez açacakları, "Üreticinin digital pazarlama ve e-ticaret farkındalığı" kursuna 17 kişinin başvurduğuna işaret ederek, "Bu kurstaki amacımız kursiyerlerin e-ticaret yapması, kendi ürünlerini internet sitesinde satması, uluslararası pazarlara ürünlerini çıkartması gibi işlerle doğrudan ilgilenmeleridir. Kurs tamamlandığında sertifikalarını alan kursiyerler kendi sitelerini açarak uluslararası platformlarda ürünlerini pazarlama imkanına sahip olacak." diye konuştu.