Sinop'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi
Sinop'un Ayancık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 26.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:35
Sinop'un Ayancık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozcuğaz köyünde kestiği ağaç Muharrem Öztürk'ün üzerine devrildi.
Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.