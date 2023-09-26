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        Sinop'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:35
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        Sinop'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozcuğaz köyünde kestiği ağaç Muharrem Öztürk'ün üzerine devrildi.

        Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Jandarma ekipleri ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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