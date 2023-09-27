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        Ayancık'ta yangın dairede hasara neden oldu

        Sinop'un Ayancık ilçesinde bir binada çıkan yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:45
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        Ayancık'ta yangın dairede hasara neden oldu
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde bir binada çıkan yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Çayiçi Mahallesi Akasya Sokak'taki bir binanın en üst katında N.A'ya ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.

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