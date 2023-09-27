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        Ayancık'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:20
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        Ayancık'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaymakam Recep Hasar, Ayancık Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in bıraktıklarını hatırlama, manevi mirası hafızalarına kazıma, bunu günlük ve sosyal hayatlarda taklit etmede herkesin irade ortaya koyması gerektiğini dile getirerek, "Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl belirlediği temada özellikle istikamet kelimesi, en önemlisi. Nereye gidiyoruz, nereye gideceğiz, sonumuz ne olacak? Bu açıdan güzel seçilmiş bir tema" ifadesini kullandı.

        İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak da haftanın bu yılki temasının "Peygamberimiz, iman ve istikamet" olarak belirlendiğini söyledi.

        Hafta dolayısıyla "Oku" ayetinden ilham alarak kitap ve dini yayınlar fuarı oluşturduklarını belirten Kıvrak, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilerin de fuar alanına geleceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Kur'an tilaveti ve ilahi grubunun sunumunun ardından Doç. Dr. Yaşar Akaslan tarafından konferans verildi.

        Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kitap fuarının açılışı yapıldı. 30 Eylül'e kadar devam edecek etkinliklerde tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil de konferans verecek.

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