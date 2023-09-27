Sinop Orman İşletme Müdürlüğünün aracı dere yatağına devrildi, 2 kişi yaralandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde dere yatağına devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde dere yatağına devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Vali Mustafa Özarslan'ın ilçeyi ziyaretine eşlik eden Sinop Orman İşletme Müdürlüğüne ait Ziya Günaydın'ın (62) kullandığı plakası öğrenilemeyen pikap, Akgöl mevkisinde dere yatağına yuvarlandı.
Kazada sürücü ile Sinop Orman İşletme Müdürü Mustafa Diktaş (53) yaralandı. Çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.