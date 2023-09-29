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        Vali Özarslan'dan, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:14
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        Vali Özarslan'dan, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Basın mensuplarıyla sohbet eden Özarslan, vatandaşların mutluluğu, huzuru ve yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Vatandaşlara yönelik her türlü destek ve çalışmaları önemsediklerini dile getiren Özarslan, "Bir konu değerlendirilirken yollar, araçlar, yöntemler farklı olabilir ancak kurumların da farklı bir kuruluş nedeni vardır. Sizler de kendi işinizi yapacaksınız. Profesyonelce bunu kabullenmek lazım." dedi.

        Açık toplumun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

        "Halkın duygu ve düşüncelerini, fikirlerini, kamu hizmetlerimizdeki işlemlerimizi olumlu olumsuz yansıtıyorsunuz. Yeni fikirler, sorunlar samimi olarak medyada yer alırsa bunu çok önemsiyoruz. Bunlar bizim için bir bilgidir, veridir. Günümüzün ekonomisi bilgi ve veriye bağlı. Bu durum, kuvvetler arasında bir denge rolü oynanıyor. Ben çok faydalanıyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum. Benim için bir ışık, bir veri. Faydalı bir görev yerine getiriyorlar."

        Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel de gazeteciler olarak üzerlerine düşen görevi her zaman yerine getireceklerini belirterek, "Sayın Valimizin Sinop için bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Vali Özarslan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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