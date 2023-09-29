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        Sinop'ta tezgahlarda hamsi bolluğu devam ediyor

        Karadeniz'de Marmara ve Ereğli arasında tutulan hamsi, tezgahlarda ortalama 50 liradan satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:26
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        Sinop'ta tezgahlarda hamsi bolluğu devam ediyor
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        Karadeniz'de Marmara ve Ereğli arasında tutulan hamsi, tezgahlarda ortalama 50 liradan satılıyor.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bu dönemde hamsiden başka balık türü olmadığı için tüm balıkçıların hamsiye odaklandığını söyledi.

        Denizde istenilen oranda palamut, istavrit, lüfer bulunmadığını dile getiren Ünlü, "Bu balıkların olmaması tüm balıkçıyı hamsiye yönlendirdi. Tezgahlarda hamsiden başka balık olmadığı için fiyatı da uygun. Hamsi çıkmaya devam edecek gibi görünüyor." dedi.

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