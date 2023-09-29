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        Sinop Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Sinop Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:13
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        Sinop Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Sinop Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı, fikir ve öneriler görüşüldü.

        112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Cemil Uygun tarafından 2021-2023 yıllarındaki faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, acil çağrı merkezlerinin toplumun güvenliği ve sağlığı açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

        Hayat kurtarma, hızlı iletişim, koordinasyon, kriz yönetimi, kamu güvenliği ve sağlık hizmetleri açısından 112 Acil Çağrı merkezlerinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Özarslan, "Bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 16 bin 539 çağrının yüzde 70'i vakaya dönüşmeyen ihbarlardan oluşmaktadır. Doğru çağrılara ise ivedilikle cevap verilerek ilgili kurumların ekipleri sevk edilmiştir. Bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmek ve asılsız ihbarda bulunmaktan 8 şahıs hakkında 10 bin lira idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

        Özarslan, Acil Çağrı Merkezi'nin tanıtımı, olay anında vatandaşların nasıl iletişim kuracağı ve asılsız ihbarların önüne geçilmesinde kurumsal iş birliğinde bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.

        Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, Milli Parklar Şube Müdürü Mete Karakaş, itfaiye müdürü Ayhan Özbek ile diğer ilgili kurum müdürlüklerinin yetkilileri katıldı.

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