Tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil, Ayancık'ta öğrencilerle buluştu

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Sinop'un Ayancık ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Ayancık'a gelen tarihçi yazar Şimşirgil, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan alanda söyleşiye katıldı.

Öğrencilere, başarılı olmak için iyi bir dinleyici olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Şimşirgil, "Ayancık'tan niye profesör, hakim, savcı çıkmasın? Size başarının sırrını veriyorum. Zor iş değil. Başarılı olmak çok kolay. Neredeyseniz orda olun. Sınıftaysanız sınıfta olun. Bulunduğunuz ortamda dinlemeyi öğrenin." dedi.

Öğrencilere dini konularda da bilgi veren Şimşirgil'e İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak tarafından teşekkür plaketi verildi.

Öğrencilere daha sonra Şimşirgil'in kitapları hediye edildi. Ardından Şimşirgil, kitaplarını imzaladı.