Seydi Ali Reis Yelkenci Yetiştirme Projesi'nde başarılı olanlara lisansları verildi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sinop Karadeniz Yelken Spor Kulübü iş birliğinde, "Seydi Ali Reis Yelkenci Yetiştirme Projesi" kapsamında düzenlenen kursta başarılı olanlara lisansları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sinop Karadeniz Yelken Spor Kulübü iş birliğinde, "Seydi Ali Reis Yelkenci Yetiştirme Projesi" kapsamında düzenlenen kursta başarılı olanlara lisansları verildi.

Üç ay süren eğitim programına katılan 7-10 yaş grubu 80 sporcudan 32'si kursu başarıyla tamamlayarak lisanslı sporcu olmaya hak kazandı.

Sinop Karadeniz Yelken Spor Kulübü bahçesinde düzenlenen törende 80 sporcuya aileleri tarafından kulüp formaları giydirilerek, başarılı olanlara madalya ve lisansları verildi.

Buradaki programın ardından sporcular, aileleri ve kulüp yöneticileri, bando eşliğinde kent merkezi Gazi Caddesi'nde şeref yürüyüşü yaptı.

Sinop Karadeniz Yelken Spor Kulübü Başkanı Ebru Batmaz, yelken sporuna yatkın, potansiyeli olabilecek çocuklara yaz sezonunda antrenörler eşliğinde eğitim verdiklerini belirterek, "Bu yıl çok güzel bir sezon geçirdik. Antrenörlerimiz bu süreç sonunda çocuklarımızı kendi aralarında yarıştırdı ve 80 sporcudan 32'si lisans almaya hak kazandı. Geleceğin yelkencilerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Programa Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan Vekili Aysun Özsönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Sinop Defterdarı Mustafa Karadeniz ile sporcular, aileleri ve kulüp yöneticileri katıldı.