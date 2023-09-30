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        Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:49
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        Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        İlçe merkezinden Sinop yönüne giden Hakan Duman'ın kullandığı 19 EY 115 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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