Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta yükseköğrenim öğrencileri yurtlara yerleştirildi

        Boyabat'ta 2023-2024 eğitim öğretim döneminde başvuru yapan üniversite öğrencilerinin tamamının yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta yükseköğrenim öğrencileri yurtlara yerleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boyabat'ta 2023-2024 eğitim öğretim döneminde başvuru yapan üniversite öğrencilerinin tamamının yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Boyabat Yurt Müdürü Gökhan Karakaya, AA muhabirine, ilçede yükseköğrenim gören üniversite öğrencisi olup yurt başvurusu yapan tüm kız ve erkek öğrencilerin yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

        Karakaya, "448 kapasitesi bulunan kız yurduna başvuruda bulunan 430 öğrencimizin tamamı yerleşmiştir. 310 kapasitesi bulunan erkek yurdunun kapasitesi mevcut imkanlar kullanılarak 342 kapasiteye artırılarak erkek öğrenci yurduna da başvuruda bulunan 335 öğrencimizin tamamı yurda yerleştirilerek, Boyabat Yurt Müdürlüğü dışarıda hiçbir öğrencisini bırakmamıştır. Talep karşılama oranı yüzde yüz olmuş olup, Boyabat ilçesinde üniversite okuyan gençlerin barınma sorunu bulunmamaktadır." dedi.

        Karakaya, çocuklarının barınma sorunu çözülen ailelerin ilçeden huzurlu ayrıldıklarını ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Seydi Ali Reis Yelkenci Yetiştirme Projesi'nde başarılı olanlara lisansları...
        Seydi Ali Reis Yelkenci Yetiştirme Projesi'nde başarılı olanlara lisansları...
        Türkeli'de "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konferansı
        Türkeli'de "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konferansı
        Tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil, Ayancık'ta öğrencilerle buluştu
        Tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil, Ayancık'ta öğrencilerle buluştu
        Sinop Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Sinop Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Sinop'ta tezgahlarda hamsi bolluğu devam ediyor
        Sinop'ta tezgahlarda hamsi bolluğu devam ediyor