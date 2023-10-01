Boyabat'ta yükseköğrenim öğrencileri yurtlara yerleştirildi

Boyabat'ta 2023-2024 eğitim öğretim döneminde başvuru yapan üniversite öğrencilerinin tamamının yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Boyabat Yurt Müdürü Gökhan Karakaya, AA muhabirine, ilçede yükseköğrenim gören üniversite öğrencisi olup yurt başvurusu yapan tüm kız ve erkek öğrencilerin yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

Karakaya, "448 kapasitesi bulunan kız yurduna başvuruda bulunan 430 öğrencimizin tamamı yerleşmiştir. 310 kapasitesi bulunan erkek yurdunun kapasitesi mevcut imkanlar kullanılarak 342 kapasiteye artırılarak erkek öğrenci yurduna da başvuruda bulunan 335 öğrencimizin tamamı yurda yerleştirilerek, Boyabat Yurt Müdürlüğü dışarıda hiçbir öğrencisini bırakmamıştır. Talep karşılama oranı yüzde yüz olmuş olup, Boyabat ilçesinde üniversite okuyan gençlerin barınma sorunu bulunmamaktadır." dedi.

Karakaya, çocuklarının barınma sorunu çözülen ailelerin ilçeden huzurlu ayrıldıklarını ifade etti.