Sinop'ta 60 yaş ve üzeri kişiler için "3. Yaş Üniversitesi" açılacak Sinop Valiliği ve Sinop Üniversitesi işbirliğinde, 60 yaş ve üzeri kişilerin katılacağı "3. Yaş Üniversitesi" için protokol imzalandı.

Sinop Valiliği ve Sinop Üniversitesi işbirliğinde, 60 yaş ve üzeri kişilerin katılacağı "3. Yaş Üniversitesi" için protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki tanıtım ve protokol imza törenine, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, proje ekibinde görevli akademisyenler ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Proje koordinatörü Doç. Dr. Abdullah Işık, yaptığı sunumda, "3.Yaş Üniversitesi" projesi kapsamında 60 yaş ve üzeri kişilerin sağlıklı, başarılı ve aktif yaşamalarını desteklemeyi, hayat boyu öğrenmenin ileri yaşa denk gelen dönemini uygun eğitim ve öğretim programlarıyla daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Vali Özarslan, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak başladığı konuşmasında, bugünün Dünya Yaşlılar Günü olduğunu hatırlattı.

Dünyada ortalama ömrün uzadığına işaret eden Özarslan, "Yaşlılarımız nasıl sorunlarla karşılaşıyor? Zamanla sorunlar büyüyerek stres, kaygı, depresyon, yalnızlık, sağlık bir problem olmaya başlıyor. Bizler bu sorunlarla ilgilenmek zorundayız. Bu projenin temel amacı kıdemli gençlerimize sahip çıkarak burada dostluklar kurmalarını, bir çevre oluşturmalarını sağlamaktır. Biz büyüklerimizi haftada iki kez kampüse getirip akademisyenlerimizle buluşturacağız. Dolayısıyla üniversitede gençlerimizle kıdemli gençlerimiz bir araya gelecek, tecrübe aktarımı sağlanacak. Bu uygulamanın zamanla üniversite tarafından yaşlı uygulama merkezine dönüşeceğini tahmin ediyorum." dedi.

3. Yaş Üniversitesi'nde gönüllü öğretim üyelerinin ders vereceğini aktaran Eraslan, "Proje ile ileri yaştaki bireylerin toplumla iç içe bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sağlanacak ve kişinin nörolojik, psikolojik, ruhsal ve fiziksel olarak aktif kalması da sağlanacak. Ayrıca kuşaklar arasındaki ilişkiler de güçlendirilecek." diye konuştu.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de Sinop'ta yaşlı nüfusun yoğunluğuna dikkati çekerek, "Şehrimizin büyüklerinin yaşam deneyimlerini genç kuşaklara aktarmalarını sağlarken ileri yaş yaşam becerilerini geliştirmeyi ve daha kaliteli bir hayat sürdürmelerini hedefledik. Bu amaçla 3.Yaş Üniversitesi projesini bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

3. Yaş Üniversitesi'nin toplam 6 bölüm ve bu bölümlere bağlı 50 dersten oluştuğunu anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Online başvuru veya yüz yüze başvuru merkezlerimize müracaat eden büyüklerimiz ile eğitimlerimiz için başvuru tarihleri 1-16 Ekim, derslerimiz ise, 24 Ekim tarihi itibarıyla haftanın salı ve perşembe günleri olmak üzere üniversitemiz kampüslerinde ve daha sonra ilan edeceğimiz şehir merkezinde bulunan diğer birimlerimizde başlayacaktır. Bu proje ile birlikte verilecek eğitimler sadece büyüklerimizin değil hepimizin kazancı, bütün kentin kazancı olacaktır. Bu kapsamda projemizin fikrini ortaya koyan Valimize, projemize destek veren proje paydaşlarımız il müdürlerimize, akademisyenlerimize, eğitimcilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Özarslan ile Rektör Taşdemir arasında proje protokolü imzalandı.

İskele Meydanı'nda başvuru masaları kurularak protokol tarafından kayıt için başvurular alındı.

Vatandaşlardan 73 yaşındaki Muhsin Özol, "Böyle bir şey bu yaştan sonra nasıl olur bilmiyorum. Ancak okuruz artık. Çok güzel bir düşünce." dedi.

81 yaşındaki Halime Erdoğan da "Bu yaştan sonra okula başlamak nasıl olacak bakalım. Belki yeni yeteneklerimiz ortaya çıkar. Bana göre bölüm olursa başarılı olacağımı umuyorum. Doğa ve çevre olabilir." ifadelerini kullandı.