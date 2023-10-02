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        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" Sinop'a geldi

        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 787 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:53
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        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" Sinop'a geldi
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        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 787 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi.

        Rusya’nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande’nin Türkiye’de Trabzon’dan sonra ikinci durağı Sinop oldu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile turizm acenteleri görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, yapılan bilgilendirmenin ardından kentteki tarihi ve turistik mekanları gezmek için limandan ayrıldı.

        Astoria Grande'nin akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edeceği belirtildi.

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