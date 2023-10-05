Boyabat'ta 7. Çocuk Kitapları Günleri başladı
Boyabat Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Çocuk Kitapları Günleri başladı.
Boyabat Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Çocuk Kitapları Günleri başladı.
15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve üç gün sürecek etkinlikte, kitaplar okuyucularla buluşturulacak.
Etkinliğin ilk gününde bazı yazarlar kitaplarını imzaladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, özellikle çocukların gelişimlerine katkı sunacak güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduklarını söyledi.
Ceylan, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.