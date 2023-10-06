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        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:15
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        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince Ayancık ilçesinde sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Zanlılara ait dört adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 230 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan damıtma düzenekleri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.

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