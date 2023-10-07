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        Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kermes düzenlendi

        Sinop İl Müftülüğünce, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:39
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        Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kermes düzenlendi
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        Sinop İl Müftülüğünce, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında kermes düzenlendi.

        İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yıl aynı hafta içine denk gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını, bu kapsamda Alaaddin Camisi avlusunda kermes düzenlediklerini söyledi.

        Kermesten elde edilecek gelirin Kur'an ve hafızlık kurslarının eksik ve ihtiyaçları için kullanılacağını anlatan Düzgüney, "Gençlerimize, çocuklarımıza, geleceğimize katkı sağlamak amacıyla gıda ve kitap standından oluşan kermes programı düzenledik. Kur'an kursu öğrencilerimiz, velilerimiz, cami cemaatimiz hazırladıkları ürünleri getirerek bize destek verdi. Biz de din görevlileri olarak stantların başında durduk ve ürünlerin satılmasına yardımcı olduk. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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