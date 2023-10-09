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        Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadın arkadaşını vuran kişi intihar etti

        Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadını silahla yaralayan kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:53
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        Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadın arkadaşını vuran kişi intihar etti
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        Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadını silahla yaralayan kişi intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Fatih K. sabah saatlerinde bir süre önce boşandığı eşi Sinem G'yi görmek için İncedayı Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.

        Burada arkadaşı Özlem T. ile pazar alışverişinden dönen Sinem G. ile tartışmaya başlayan Fatih K, yanındaki tabancayla kadınlara ateş etti.

        Kurşunun isabet ettiği Özlem T. ayağından yaralandı, Fatih K. aynı tabancayla intihar etti.

        Yaralanan kadın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Fatih K'nın cesedi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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