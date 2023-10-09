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        Sinop'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sinop'ta otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:33
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        Sinop'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sinop'ta otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İsa Memiş (60) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisinde önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde bulunan Kazım Biber ve Şükriye Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekiplerce yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü İsa Memiş ile Şennur Memiş ve Şengün Topal, sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. İsa Memiş ve Şengün Topal da burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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