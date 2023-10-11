Sinop'ta hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Sinop'ta hakkında 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Sinop'ta hakkında 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, işlediği 7 ayrı suçtan dolayı hakkında 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.