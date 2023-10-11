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        Sinop'ta hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sinop'ta hakkında 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:16
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        Sinop'ta hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Sinop'ta hakkında 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, işlediği 7 ayrı suçtan dolayı hakkında 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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