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        Sinop'ta gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

        Sinop'ta polisin bir araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:16
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        Sinop'ta gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
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        Sinop'ta polisin bir araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 85 litre alkol, alkol yapımında kullanılan 60 şişe aroma ve 5 litre gliserin ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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