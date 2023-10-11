Boyabat'ta panayır düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde panayır düzenlendi.

İlçede her yılın ekim ayında gerçekleştirilen panayır alanını gezen Kaymakam Enver Yılmaz, esnafa bol kazanç diledi.

Boyabat panayırının asırlara dayanan bir mazisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu geleneğin yaşaması için her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Yılmaz, panayırın ilçenin tanıtımına da önemli katkılar sunduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnafımız, ziyaretçilerimiz gittikleri yerlerde ilçemizin misafirperverliğinden, tarihi ve doğal güzelliklerinden, yöresel lezzetlerinden bahsederek ilçemizin turizm elçisi olacaklardır. Tüm esnafımıza, misafirlerimize hoş geldiniz diyor, helalinden bol kazançlar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ise çocukluk dönemlerindeki panayırları özlememenin mümkün olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Boyabat panayırı deyince özellikle köylerimizden gelen vatandaşlarımızın bir yıllık ihtiyaçlarını karşıladığı, halısından kilimine, gömleğinden ayakkabısına, mutfak eşyalarına, hayvan alışverişini hatırlıyoruz. Ancak dünyadaki birçok gelişmelerle beraber panayırlarımızın da şekli değişmeye başladı. Yine de geleneğimiz devam ediyor."

İki gün sürecek panayır alanında çeşitli yöresel oyunlar de oynandı.