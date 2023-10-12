Boyabat'ta stant açılarak meme kanseriyle mücadeleye dikkat çekildi

Boyabat ilçesinde meme kanserine dikkat çekmek amacıyla stant açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından panayır alanında açılan stantta vatandaşlara, meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Bekir İnebeyli, gazetecilere, içinde bulundukları ayın meme kanserinde farkındalık ayı olduğunu söyledi.

Açtıkları stantta vatandaşlara bilgilendirme yaptıklarını vurgulayan İnebeyli, şöyle konuştu:

"Hem vatandaşlarımıza emzirmenin ve anne sütünün önemini anlatmak hem de meme kanseri ile diğer kanser türlerinin erken teşhisle tedavisi olan bir hastalık olduğunu vurgulamak amacıyla bu standı oluşturduk. Vatandaşlarımıza erken teşhis hakkında bilgi vererek ve broşür dağıtarak daha çok kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz. Panayır süresince buradayız, bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz."

Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da standı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.