Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta stant açılarak meme kanseriyle mücadeleye dikkat çekildi

        Boyabat ilçesinde meme kanserine dikkat çekmek amacıyla stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta stant açılarak meme kanseriyle mücadeleye dikkat çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boyabat ilçesinde meme kanserine dikkat çekmek amacıyla stant açıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından panayır alanında açılan stantta vatandaşlara, meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Bekir İnebeyli, gazetecilere, içinde bulundukları ayın meme kanserinde farkındalık ayı olduğunu söyledi.

        Açtıkları stantta vatandaşlara bilgilendirme yaptıklarını vurgulayan İnebeyli, şöyle konuştu:

        "Hem vatandaşlarımıza emzirmenin ve anne sütünün önemini anlatmak hem de meme kanseri ile diğer kanser türlerinin erken teşhisle tedavisi olan bir hastalık olduğunu vurgulamak amacıyla bu standı oluşturduk. Vatandaşlarımıza erken teşhis hakkında bilgi vererek ve broşür dağıtarak daha çok kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz. Panayır süresince buradayız, bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz."

        Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da standı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Türkeli'de meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı
        Türkeli'de meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı
        Saraydüzü'nde DSİ yatırımları değerlendirildi
        Saraydüzü'nde DSİ yatırımları değerlendirildi
        Boyabat'ta panayır düzenlendi
        Boyabat'ta panayır düzenlendi
        Sinop'ta gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
        Sinop'ta gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
        Sinop'ta hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sinop'ta hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sinop'ta balıkçı tezgahları hamsi ve palamutla doldu
        Sinop'ta balıkçı tezgahları hamsi ve palamutla doldu