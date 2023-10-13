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        Sinop'ta balıkçı kooperatiflerinde alım satışta durgunluk yaşanıyor

        Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, avlanan balık miktarındaki düşüş nedeniyle bu sezon balıkçı kooperatiflerinde alım satımda durgunluk yaşandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:27
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        Sinop'ta balıkçı kooperatiflerinde alım satışta durgunluk yaşanıyor
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        Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, avlanan balık miktarındaki düşüş nedeniyle bu sezon balıkçı kooperatiflerinde alım satımda durgunluk yaşandığını söyledi.

        Tuncer, AA muhabirine, sezonun balıkçılar açısından çok verimli geçmediğini belirtti.

        Hamsi avının devam ettiğini anlatan Tuncer, "İstavrit, mezgit gibi diğer balıklar az da olsa tezgahlarda yerini aldı. Kooperatif olarak bu sezon balık ihale satışlarımız biraz zayıf durumda. İlerleyen günlerde havaların düzene girmesini bekliyoruz. Bu kapsamda balığın yeniden bollaşacağını ve kooperatifimizin yeniden hareketleneceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

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