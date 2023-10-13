Sinop'ta balık satış yerlerinde denetim yapıldı

Sinop'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balık satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri ekibi tarafından perakende balık satışının yapıldığı noktalarda kontroller devam ediyor.

Yapılan çalışmada, sürdürülebilir su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere taşınması konusunda planlı ve ihbara dayalı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, balık satış noktalarındaki balıkların kanun ve mevzuatlara uygun olup olmadığı kontrol edilerek, vatandaşlar yasa dışı avcılık ve satışlarla ilgili bilgilendirildi.