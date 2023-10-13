Samsun ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Samsun, Sinop, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Samsun, Sinop, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubesi'nce Büyük Cami bahçesinde "Filistin'e destek, İsrail'i tel'in" adıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Cuma namazının ardından Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi.
Sinop'ta cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.
Vatandaşlar, namazın ardından yaşamını yitirenler için dua etti.
Kastamonu'daki camilerde de cuma namazının ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Tarihi Nasrullah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.
Çankırı'da Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesi İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.
Cuma namazı sonrası hayatını kaybedenler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi.
Çorum'daki camilerde de cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.