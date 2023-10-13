Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Samsun ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Samsun, Sinop, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun, Sinop, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubesi'nce Büyük Cami bahçesinde "Filistin'e destek, İsrail'i tel'in" adıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Cuma namazının ardından Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi.

        Sinop'ta cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

        Vatandaşlar, namazın ardından yaşamını yitirenler için dua etti.

        Kastamonu'daki camilerde de cuma namazının ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Tarihi Nasrullah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

        Çankırı'da Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesi İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Cuma namazı sonrası hayatını kaybedenler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi.

        Çorum'daki camilerde de cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü

        Benzer Haberler

        Sinop'ta balık satış yerlerinde denetim yapıldı
        Sinop'ta balık satış yerlerinde denetim yapıldı
        Sinop'ta balıkçı kooperatiflerinde alım satışta durgunluk yaşanıyor
        Sinop'ta balıkçı kooperatiflerinde alım satışta durgunluk yaşanıyor
        Saraydüzü'nde seyir halindeki otomobilde yangın sonucu hasar oluştu
        Saraydüzü'nde seyir halindeki otomobilde yangın sonucu hasar oluştu
        Boyabat'ta stant açılarak meme kanseriyle mücadeleye dikkat çekildi
        Boyabat'ta stant açılarak meme kanseriyle mücadeleye dikkat çekildi
        Türkeli'de meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı
        Türkeli'de meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı
        Saraydüzü'nde DSİ yatırımları değerlendirildi
        Saraydüzü'nde DSİ yatırımları değerlendirildi