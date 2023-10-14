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        Sinop ve Amasya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

        Sinop ve Amasya'da sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:43
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        Sinop ve Amasya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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        Sinop ve Amasya'da sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi gerçekleştirildi.

        Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Taşıdıkları çeşitli dövizlerle Filistin'e destek veren vatandaşlar, "Özgür Filistin, özgür Kudüs, Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Sinop Şube Başkan Yardımcısı Şahin Köstek, İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşetin karşısında kimsenin başını kuma gömmemesi gerektiğini söyledi.

        Artık sözün bittiği yerde olduklarını vurgulayan Köstek, şunları kaydetti:

        "Dünyanın iyi insanlarına çağrıda bulunuyoruz. Bu zülüm bütün dünyayı saracak. Uçak gemilerinin bölgeye sadece İsrail'e destek için gelmediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bütün hesaplar İsrail'in bölgesel planları ve güvenliği için. Güvenlik güçlerimizin Suriye'deki haklı operasyonlarından rahatsız olmaları da bundandır. Güçlü bir sesle altını çizmek isteriz ki daha çok rahatsız olacaksınız. Yaşasın adalet, yaşasın özgürlük, yaşasın Filistin."

        - Amasya

        Memur-Sen Amasya Şube Başkanlığınca da Yavuz Selim Meydanı'nda Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        Şube Başkanı Kerem Camcı, buradaki konuşmasında, İsrail'in soykırımını lanetlemek, Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını dile getirdi.

        Zulmün bulunduğu yerde tarafsızlığın ihanet olacağının altını çizen Camcı, şöyle konuştu:

        "Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak, ikiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. Dünyanın tüm iyi insanlarına, 'Zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor' uyarısında bulunmak için buradayız. Siyonistler Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değil, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur."

        Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşların katıldığı gösteride İsrail'i kınayan sloganlar atıldı.

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