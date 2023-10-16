Boyabat'ta 42 sürücüye 52 bin 346 lira para cezası uygulandı
–Boyabat ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 42 sürücüye 52 bin 346 lira para cezası uygulandı.
–Boyabat ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 42 sürücüye 52 bin 346 lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe merkezinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.
208 araç sürüsünün denetlendiği uygulamada, 42 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı 52 bin 346 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerde, sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme de yapıldı.