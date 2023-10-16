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        Sinop'ta sanatçı ve akademisyenlerden "Filistin'e destek" çağrısı

        Sinop Üniversitesinin ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Gerze Sanat Çalıştayı'na katılan sanatçı ve akademisyenler, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:43
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        Sinop'ta sanatçı ve akademisyenlerden "Filistin'e destek" çağrısı
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        Sinop Üniversitesinin ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Gerze Sanat Çalıştayı'na katılan sanatçı ve akademisyenler, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

        Gerze Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya, 7 farklı ülkeden, 13 sanatçı ve akademisyen katıldı.

        Bir gün süren ve el sanatı eserlerin değerlendirildiği çalıştay sonunda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Gerze Sanat Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İbrahim Gökhan Ceylan, burada yaptığı konuşmada, Gerze'den sanatın diliyle dünyada barışın önemini bir kez daha vurguladıklarını söyledi.

        İsrail'in saldırılarını durdurması, bölgede barış ve huzurun egemen olması dileğinde bulunan Ceylan, "Sinop’tan mazlumların sesini dünyaya duyuran tüm sanatçılara teşekkür ediyorum." dedi.

        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de çalıştaya katılan sanatçı ve akademisyenlere teşekkür etti.

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