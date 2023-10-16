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        Sinop Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını kınadı

        Sinop Üniversitesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:41
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        Sinop Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını kınadı
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        Sinop Üniversitesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını kınadı.

        Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Filistin’de yaşanan insanlık dramının son derece endişe verici olduğunu vurgulandı.

        Sivil halkın hayat hakkı ve temel insan haklarının ciddi şekilde tehdit altında olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Saldırılar ve çatışmalar sonucunda birçok masum insanın hayatını kaybetmesi, yaralanması ve evsiz kalması derin bir üzüntü kaynağıdır. Uluslararası toplumun bu acil duruma dikkati çekmesi, barışçıl çözümleri desteklemesi ve insani yardımları artırması gerekmektedir. Sinop Üniversitesi olarak bizler de katliam boyutuna ulaşan bu durumu kınıyor, insanlık adına bu acımasız işgalin bir an önce sona erdirilmesi için çağrıda bulunuyoruz."

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