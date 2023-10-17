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        Sinop'ta polis üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

        Sinop Emniyet Müdürlüğünce, "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında açılan stantta üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:00
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        Sinop'ta polis üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
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        Sinop Emniyet Müdürlüğünce, "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında açılan stantta üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop Üniversitesinde stant açıldı.

        Stantta görevli polislerce öğrencilere, KADES ve En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri hakkında bilgi verildi.

        Ekipler, öğrencilere bilgilendirici broşür de dağıttı.

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