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        Sinop'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:59
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        Sinop'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Boyabat ilçesinden Kastamonu yönüne giden Süleyman Yücel'in (44) kullandığı 37 ABP 824 plakalı minibüs, Hacıahmeti köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçta bulunan işçiler Şükrü Gökmen (28), Emrah Kirenci (34), Fahrettin Hıdır (30), Enis Özen (40), Recep Kan (50), Turan Tüylü (38), İzzet Karakoyun (46), Hakan Vural (30), Ferhat Aşçıoğlu (24), Doğan Can Akkuş (25), Kamil Çok (36) ve Halit Çok (31) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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