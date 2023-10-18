Boyabat'ta "Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum" projesi ödüle layık bulundu

Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan "Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum" projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada derece elde etti.

Okul müdürü Halil Gündoğdu, AA muhabirine, yarışmada ilk 50 proje arasına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Elde ettikleri başarı karşısında kendilerine layık görülen para ödülünü Ankara'da gerçekleştirilen programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden aldıklarını vurgulayan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Projemizle öğrencilerimizin zihninde namaz ve sporu birleştirerek, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Yaşlı ve hastaları ziyaret etme gibi güzelliklerin öğrencilerimizde yerleşmesine vesile olması bakımından son derece verimli bir proje oldu. Projemiz bu yıl da devam edecek. Emek veren tüm öğretmenlerimize, destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim."

Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan da okul müdürü, öğretmen ve öğrencileri başarılı çalışmaları için kutladı.