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        Sinop'ta Hibe Destek Ofisi açılacak

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Sinop'ta Hibe Destek Ofisi'nin açılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:21
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        Sinop'ta Hibe Destek Ofisi açılacak
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        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Sinop'ta Hibe Destek Ofisi'nin açılacağını bildirdi.

        Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Hibe Destek Ofisi'nin 2024 yılında kentte hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

        Ofisin Sinoplu çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Maviş, şunları kaydetti:

        "Hibe Destek Ofisi ile Sinoplu çiftçilerimiz, besicilerimiz ve üreticilerimiz, TKDK'nin sunduğu destek ve hibelerden daha etkin şekilde faydalanacak. TKDK, tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi, tarıma dayalı sanayi, arıcılık, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, el sanatları, katma değerli ürünler, turizm, kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji gibi daha birçok alanda yapılacak projelere yüzde 50-70 arasında karşılıksız hibe desteği sağlayacak. Böylece yeni iş imkanları oluşturularak istihdam artışı sağlanacaktır."

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