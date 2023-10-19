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        Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:33
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        Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik önünde gerçekleştirilen tören, Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Ünlü’nün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ünlü, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık müessesesine ve muhtarlara verdiği değer neticesinde her yıl 19 Ekim'in muhtarlar günü olarak kutlandığını söyledi.

        Ünlü, şunları kaydetti:

        "Muhtarlar, vatandaşlarımızın temsiliyetinde devlete açılan ilk kapıdır. Mahalli sorunları en iyi bilen yerinde tespit edendir. Muhtarlar vatandaşlarımızın sorunlarını ilk elden tespit ederek, alternatif ve akılcı çözümlerle devlet ve millet arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerini karşılamaktadırlar."

        Törene, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Belediye Başkan Vekili Önder Serdar Öztürk ile köy ve mahalle muhtarı katıldı.

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