Boyabat'ta yaya önceliği uygulaması yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince yayaların yoğunlukta olduğu kavşaklarda "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" uygulaması gerçekleştirildi.
Giriş: 19.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:09
Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince yayaların yoğunlukta olduğu kavşaklarda "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde trafik ışıklarının bulunmadığı Dörtyol ve Köprübaşı mevkisindeki uygulamada trafik ekipleri sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.
Sürücülere yaya önceliği hakkında bilgi veren ekipler, kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.