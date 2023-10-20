Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 20.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:05
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Hasan Çınar'ın kullandığı 57 AAD 672 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisindeki kavşakta Ercan Özkan idaresindeki 34 HE 1145 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Özkan ile yanında bulunan Vedat Çavdar yaralandı.
Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.