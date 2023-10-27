Sinop'ta mahkumların yaptığı eserler Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sergilendi Sinop'ta, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yapılan el sanatları ürünleri, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde beğeniye sunuldu.

Sinop'ta, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yapılan el sanatları ürünleri, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde beğeniye sunuldu.

Valilik koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde açılan karma sergide mahkumların el sanatlarının yanı sıra kentin geçmişini anlatan eski fotoğraflar da yer aldı.

Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü kadınlar tarafından yapılan resimlerin yanı sıra erkek mahkumlarca yapılan gemi, uçak, otomobil, tank ve Anıtkabir maketleri, katılımcıların beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, serginin açılışında, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını gururlu kutlamaya devam ettiklerini söyledi.

Katılımcılara ve serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Süren, vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

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