Boyabat'ta voleybol turnuvası düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 19 takım katıldı.

Turnuvanın finalinde Dumlupınar İlkokulu'nu 3-1 yenen Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü şampiyon oldu.

Turnuva sonunda Kaymakam Enver Yılmaz, şampiyon olan takıma kupasını ve madalyalarını takdim etti.

Yılmaz, turnuvaya katılan kurumlara teşekkür ederek, "Böyle anlamlı bir turnuvaya katılmak, kurumlar arası sevgi ve saygıyı pekiştirmek çok kıymetliydi. Elbette her yarışmanın galibi ve mağlubu olacaktır. Gördük ki tüm takımlarımız turnuvayı centilmence, sportmence tamamladı. Hepsini tek tek kutluyorum." dedi.